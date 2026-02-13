Mardis de la musique : Les nouvelles aventures du Groupe Vocal Explorateur, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Mardis de la musique : Les nouvelles aventures du Groupe Vocal Explorateur Mardi 19 mai, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T10:30:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T10:30:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00

Les jeunes chanteurs du GVE évoqueront les courants esthétiques du 20e s. à aujourd’hui, voyageant de Philip Glass à Pierre Calmelet, de Cornelius Cardew à leur récente rencontre avec le compositeur Camille Rocailleux, avec un choix d’improvisations et d’inventions.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Les « Mardis de la musique » sont des conférences musicales proposées en partenariat avec la Direction Générations Seniors et Autonomie du CCAS

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conférence proposée par Guillaume Flamen, enseignant au Conservatoire de Bordeaux, accompagné de ses élèves chanteurs

@bibliothèque de Bordeaux Mériadeck