Mardis de l’histoire Les transformations urbaines à Marseille à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle au sein de la collection Detaille Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement
mardi 13 octobre 2026 · Centre Bourse · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Mardis de l’histoire Les transformations urbaines à Marseille à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle au sein de la collection Detaille
Mardi 13 octobre 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 20:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence Les transformations urbaines à Marseille à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle au sein de la collection .
Par Emmanuel Laugier, responsable des collections contemporaines, musée d’Histoire de Marseille et Gérard Detaille, photographe et commissaires de l’exposition.
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire.
• Tout public
• Durée 2h
• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .
Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us at the Marseille History Museum (MHM) for the lecture Urban Transformation in Marseille in the Late 19th and 20th Centuries as Reflected in the Collection.
L’événement Mardis de l’histoire Les transformations urbaines à Marseille à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle au sein de la collection Detaille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-07 par Ville de Marseille
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