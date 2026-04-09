Mardis So Gascogne fête le 14 juillet Marché gourmand et convivial # 3 + Fête Nationale Parc de la Garenne Nérac Nérac

Nérac

Mardis So Gascogne fête le 14 juillet Marché gourmand et convivial # 3 + Fête Nationale

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Durant tout l’été, le marché gourmand nocturne anime la cité d’Henri IV.

Cette soirée du 14 juillet sera clôturée par un feu d’artifice tiré sur les berges de la Baïse dès 22h30!

Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !

Buvette du Comité des Fêtes.

Concert de l’Harmonie municipale

20h30 > Concert Lori Bess Trio (Pop/Folk)

Lori Bess trio, une identité entre l’énergie pétillante et décapante de la pop urbaine et la force, l’authenticité de la folk… avec un zeste de french touch ! Un répertoire pioché dans nos années 2000. Un power trio vibrant d’énergie solaire et feel good, pour rendre la fête encore plus belle ! Une formule fraîche, moderne et énergique qui donne le sourire ! .

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 communication@ville-nerac.fr

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English : Mardis So Gascogne fête le 14 juillet Marché gourmand et convivial # 3 + Fête Nationale

L’événement Mardis So Gascogne fête le 14 juillet Marché gourmand et convivial # 3 + Fête Nationale Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret