Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 8 Parc de la Garenne Nérac Nérac

Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 8

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 00:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Durant tout l’été, les marchés gourmands animent le coeur de la cité d’Henri IV chaque mardi soir.

Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !

Buvette du FCNA.

20h30 > Concert Piccadilly (Rock 90’)

Biberonnés aux riffs sauvages du rock indie britannique des années 90, les membres du groupe Piccadilly ont de l’énergie à revendre, et cela se voit sur scène à chacune de leurs sorties. Des reprises d’Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, The Hives, Muse… Un set de plus de deux heures… Salués partout où ils passent, ces rockeurs agenais ont bien l’intention de mettre le feu ! .

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 communication@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 8

L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 8 Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret