Mare Fecit – Exposition de Laurent Noël Passage Sainte-Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 12:00 – 18:30

Gratuit : non Entrée libre / Participation libre Tout public

Exposition Inspiré par les algues échouées, tissées à chaque marée par les mouvements de l’eau, Laurent Noël collecte par le trait et les mots ce que la mer « a fait ». Reprises dans son atelier, ces formes organiques deviennent, au travers de peintures, dessins, estampes ou livres d’artistes, des métaphores de la mémoire, du temps, de l’éphémère, de la perte et du renouveau.Entre les gestes de la nature et de l’Humain naît un dialogue secret sur la fragilité et l’inlassable recommencement du monde, invitant le spectateur à relier ces traces à sa propre histoire. Exposition du 23 mai au 13 juin 2026 : mardi au samedi de 12h à 18h30(fermée le 30 mai) + Goûter Culture Poésie et Vernissage : Vendredi 29 mai 2026 à 17h

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/evenements/mare-fecit/



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