MARGUERITE + 1RE PARTIE

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 21 – 21 – 26 EUR

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Marguerite, comme la fleur, a marqué la dernière saison de la Star Academy, avec des performances vibrantes et une personnalité lumineuse et électrique.

Marguerite, comme la fleur, a marqué la dernière saison de la Star Academy, avec des performances vibrantes et une personnalité lumineuse et électrique.

Pour son premier single, elle offre un morceau d’elle, intime et décomplexé. les filles, les meufs , c’est une confession forte. Elle avait besoin de chanter sa bisexualité, une partie d’elle qui la guide et la réjouit, autant qu’elle peut la questionner. Marguerite, arrivée dernière d’une fratrie de trois garçons, a navigué toute sa vie en cherchant sa place, en explorant son rapport à la féminité et à la masculinité.

Ces questions seront centrales dans son projet. Marguerite écrit des textes sensibles et des mélodies entêtantes. Elle intrigue, captive, émeut, sans jamais perdre de son espièglerie. 21 .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marguerite, like the flower, left her mark on the last season of Star Academy, with vibrant performances and a luminous, electric personality.

L’événement MARGUERITE + 1RE PARTIE Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-01-02 par ADT 37