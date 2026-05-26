Marguerite L’Oasis Le Mans

Le Mans

Marguerite

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 27 – 27 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-26 20:00:00

fin : 2027-03-26

Date(s) :

2027-03-26

Après un premier tube certifié platine, Les filles, les meufs , et une première tournée solo affichant complet, Marguerite poursuit son ascension depuis sa révélation à la Star Academy.

Portée par 2 nouveaux titres La boss et Crash Test , elle s’apprête à repartir pour une nouvelle tournée dans toute la France. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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L’événement Marguerite Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72