Marguerite L’Oasis Le Mans
Marguerite L’Oasis Le Mans vendredi 26 mars 2027.
Le Mans
Marguerite
L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe
Tarif : 27 – 27 – 34 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-26 20:00:00
fin : 2027-03-26
Date(s) :
2027-03-26
Après un premier tube certifié platine, Les filles, les meufs , et une première tournée solo affichant complet, Marguerite poursuit son ascension depuis sa révélation à la Star Academy.
Portée par 2 nouveaux titres La boss et Crash Test , elle s’apprête à repartir pour une nouvelle tournée dans toute la France. .
L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marguerite Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Saint Exupéry Salle des Concerts du Mans Le Mans 26 mai 2026
- SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux La Salle des Concerts Le Mans 26 mai 2026
- L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS Comédie Le Mans Le Mans 27 mai 2026
- Théâtre de marionnettes du Guatemala Amikeco CPFI Musique du Monde Le Mans 27 mai 2026
- A vélo Curieuz’Mans Sur des aménagements cyclables avec Cyclamaine Le Mans 27 mai 2026