MARIA DE BUENOS AIRES HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MARIA DE BUENOS AIRES

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09 22:00:00

Date(s) :

2027-01-09

Le bandéoniste William Sabatier avait déjà mis Piazzolla à l’honneur en 2023, avec quelques-unes de ses pièces les plus célèbres.

Le voici de retour auprès de l’Orchestre du Capitole pour faire découvrir une œuvre profondément personnelle de celui qui redonna ses couleurs au tango María de Buenos Aires. Après une période d’abattement, Piazzolla puise dans le livret surréaliste de son ami Horacio Ferrer l’inspiration pour cet operita fascinant, où se mêlent musiques populaires tango en tête et savantes. William Sabatier est revenu aux sources pour reconstituer des tableaux perdus et rendre à l’œuvre sa version originelle, la faisant ainsi ressusciter après bien des errements, comme son héroïne. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Bandoneonist William Sabatier had already paid tribute to Piazzolla in 2023, performing some of his most famous pieces.

L’événement MARIA DE BUENOS AIRES Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE