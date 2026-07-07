Marianne Piketty, le concert idéal Opéra de Limoges Limoges
samedi 10 avril 2027 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Marianne Piketty, le concert idéal Opéra de Limoges
48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 20:00:00
fin : 2027-04-10 21:00:00
Date(s) :
2027-04-10
Concert Lecture en partenariat avec la Ferme de Villefavard au 2 impasse de l’église et de la cure, 87190 Villefavard.
Navette bus sur réservation (compris)
La violoniste Marianne Piketty propose un nouveau concert particulièrement riche en émotions… Elle construit avec l’ensemble Le Concert Idéal un programme à partir de la célèbre Nuit transfigurée de Arnold Schönberg, dans sa version originelle pour sextuor à cordes.
À cette référence musicale, emblème d’un élan créatif scandaleux au début du XXe siècle, réagissent d’autres compositions musicales de La Jeune Fille et la Mort de Franz Schubert, à Reinhold Glière, aux mouvements de Henry Purcell, et aux fièvres de l’École de Notre-Dame, chacun des six musiciens du Concert Idéal devient un personnage dont les déambulations entre ombres et lumières, solitude et groupe, invitent à la recherche et à l’amour de soi-même.
Durée 1h. .
48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Marianne Piketty, le concert idéal Opéra de Limoges
L’événement Marianne Piketty, le concert idéal Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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