Marie Benoiliel présente Daisy Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Marie Benoiliel présente Daisy

Mercredi 7 octobre 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Sortez vos robes à sequins, vos souliers vernis, vos costumes italiens. Préparez vos youyous, vos mouchoirs, révisez votre plus belle danse du ventre !

Ensemble, nous revivrons la Tunisie des années 60 un paradis de liberté, d’insouciance, de fête et de joie.



Ce paradis que ma grand-mère Daisy a quitté du jour au lendemain, sans jamais vraiment m’expliquer pourquoi. Un pays qui m’était étranger jusqu’au moment où elle n’a plus pu m’en parler.



Chaque soir, c’est un spectacle, un film, une célébration collective. Une invitation à voyager dans le temps, à partager des souvenirs, à rire, à chanter et à danser ens .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Break out your sequined dresses, your patent leather shoes, and your Italian suits. Get ready to cheer, grab your handkerchiefs, and brush up on your best belly dance moves!

L’événement Marie Benoiliel présente Daisy Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille