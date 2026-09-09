MARIE BENOLIEL, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

MARIE BENOLIEL Mercredi 23 septembre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde

Entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T20:00:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

Sortez vos robes à sequins vos souliers vernis vos costumes italiens, préparez vos youyous, vos mouchoirs révisez votre danse du ventre…

Ensemble nous voyageons dans un monde où juifs, musulmans chrétiens et tous ceux qui veulent se retrouvent main dans la main pour célébrer leur fraternité.

Ensemble nous revivons la Tunisie des années 1960, un paradis de liberté et de tolérance, ce paradis que ma grand-mère Daisy a quitté du jour au lendemain, sans jamais expliquer comment ni pourquoi.

« Daisy », c’est un film, un spectacle, une enquête intime musicale et joyeuse sur l’exil et le déracinement, sur la famille et ses non-dits, sur le poids que laisse en nous les silences hérités.

Alors munissez-vous de la plus belle photo de votre grand-mère, car cette soirée est pour elle. Pour son souvenir, pour ses silences, pour ce lien si particulier.

Pour Daisy.

Pour ta Grand-Mère.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@theatrefemina.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.theatrefemina.com »}]

MARIE BENOLIEL présente DAISY – une expérience film-spectacle