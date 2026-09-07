« Marie Grauette n’in fait qu’à s’tiête », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

« Marie Grauette n’in fait qu’à s’tiête » 10 et 11 octobre Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord

10/5 € – Abonnements à tarifs dégressifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T18:00:00+02:00 – 2026-10-10T19:20:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:45:00+02:00

Le monstre des eaux profondes, effrayant les enfants, aurait-il un secret ?

Où l’on découvrira que Marie Grauette n’est pas aussi mauvaise qu’on le pense.

Elle doit faire face à la naïveté et aux bêtises de certains humains.

Ecoutez ces « diries » toutes en poésie, émotion et humour dans une belle langue picarde qu’il ne faut pas noyer et que Jacques et Christianne nous livrent avec talent.

Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 12 87 32 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-d-a-cote »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}]

Contes en langue picarde par la Compagnie du Reste ici de et avec Christiane Calonne et Jacques Dupuich. Une très belle découverte ! langue régionale conte