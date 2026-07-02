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Marie Guyart : bâtir et rebâtir, Centre Marie de l’Incarnation, Tours

samedi 19 septembre 2026 · Centre Marie de l'Incarnation · Tours

Marie Guyart : bâtir et rebâtir, Centre Marie de l’Incarnation, Tours

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Marie de l'Incarnation
Adresse
2, rue du Petit Pré 37000 Tours
Ville
37000 Tours
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Marie Guyart : bâtir et rebâtir 19 et 20 septembre Centre Marie de l’Incarnation Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marie Guyart : bâtir et rebâtir.
Un incendie : récit d’un moment critique.

Centre Marie de l’Incarnation 2, rue du Petit Pré 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247200168 Centre de mémoire de Marie de l’Incarnation Guyart (1599-1672)
Marie Guyart : bâtir et rebâtir

© Association Marie Guyart

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