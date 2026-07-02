Marie Guyart : bâtir et rebâtir, Centre Marie de l’Incarnation, Tours

Informations pratiques

Marie Guyart : bâtir et rebâtir 19 et 20 septembre Centre Marie de l’Incarnation Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marie Guyart : bâtir et rebâtir.

Un incendie : récit d’un moment critique.

Centre Marie de l’Incarnation 2, rue du Petit Pré 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247200168 Centre de mémoire de Marie de l’Incarnation Guyart (1599-1672)

Marie Guyart : bâtir et rebâtir

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