AGENDA · Tours
Marie Guyart : bâtir et rebâtir, Centre Marie de l’Incarnation, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Centre Marie de l'Incarnation · Tours
Informations pratiques
Marie Guyart : bâtir et rebâtir 19 et 20 septembre Centre Marie de l’Incarnation Indre-et-Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Marie Guyart : bâtir et rebâtir.
Un incendie : récit d’un moment critique.
Centre Marie de l’Incarnation 2, rue du Petit Pré 37000 Tours Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247200168 Centre de mémoire de Marie de l’Incarnation Guyart (1599-1672)
Marie Guyart : bâtir et rebâtir
© Association Marie Guyart
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