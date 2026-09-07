Marie-Octobre, Théâtre Le Grenier, Bougival
dimanche 4 octobre 2026 · Théâtre Le Grenier · Bougival
Informations pratiques
Marie-Octobre Dimanche 4 octobre, 16h00 Théâtre Le Grenier Yvelines
Plein tarif 13 €
Tarif réduit 9 €
Tarif jeune 7 €
Festipass : 8 spectacles 56 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
D’après le film de Julien Duvivier
Durée : 1h15
Par la Compagnie : Les 20h15 (Joinville-le-Pont-94)
Mise en scène : Inna Clemente
Drame Historique
15 ans après la guerre, les fantômes du passé ressurgissent lorsque Marie-Octobre apprend que Castille, chef charismatique du réseau de résistance Vaillance auquel elle appartenait a été livré par l’un des leurs avant d’être assassiné par la gestapo. Ne pouvant se résoudre à laisser le traître impuni, elle décide de réunir ses anciens camarades pour lever le voile sur ce mystère. Enfermé dans un huis-clos oppressant, le groupe voit ressurgir tensions, secrets et non-dits. Les accusations s’enchaînent, chacun révélant des zones d’ombres liées à ses actions passées.
À mesure que la vérité éclate, la pièce interroge la loyauté, la culpabilité et les choix moraux en temps de guerre. Mais jusqu’où les mènera cette volonté de justice ?
Festival de Théâtre de Bougival
Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34137-0.wb?REFID=UckMAAAAAAAAAAAAiwA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !
La compagnie Les 20H15 propose un drame historique d’après le film de Julien Duvivier, mis en scène par Inna Clemente. drame historique théâtre Bougival
Compagnie Les 20H15
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