Marie-Octobre, Théâtre Le Grenier, Bougival

Informations pratiques

Marie-Octobre Dimanche 4 octobre, 16h00 Théâtre Le Grenier Yvelines

Plein tarif 13 €

Tarif réduit 9 €

Tarif jeune 7 €

Festipass : 8 spectacles 56 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

D’après le film de Julien Duvivier

Durée : 1h15

Par la Compagnie : Les 20h15 (Joinville-le-Pont-94)

Mise en scène : Inna Clemente

Drame Historique

15 ans après la guerre, les fantômes du passé ressurgissent lorsque Marie-Octobre apprend que Castille, chef charismatique du réseau de résistance Vaillance auquel elle appartenait a été livré par l’un des leurs avant d’être assassiné par la gestapo. Ne pouvant se résoudre à laisser le traître impuni, elle décide de réunir ses anciens camarades pour lever le voile sur ce mystère. Enfermé dans un huis-clos oppressant, le groupe voit ressurgir tensions, secrets et non-dits. Les accusations s’enchaînent, chacun révélant des zones d’ombres liées à ses actions passées.

À mesure que la vérité éclate, la pièce interroge la loyauté, la culpabilité et les choix moraux en temps de guerre. Mais jusqu’où les mènera cette volonté de justice ?

Festival de Théâtre de Bougival

Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34137-0.wb?REFID=UckMAAAAAAAAAAAAiwA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !

La compagnie Les 20H15 propose un drame historique d’après le film de Julien Duvivier, mis en scène par Inna Clemente. drame historique théâtre Bougival

Compagnie Les 20H15