Marie Schoepfer au Grand Palais à Paris : une rencontre inspirante riche en découvertes ! Grand Palais Paris
Marie Schoepfer au Grand Palais à Paris : une rencontre inspirante riche en découvertes ! Grand Palais Paris samedi 2 mai 2026.
L’autrice jeunesse Marie Schoepfer sera présente à la
Librairie du Grand Palais à l’occasion de deux séances de dédicaces, les
2 et 3 mai. Reconnue pour des ouvrages qui conjuguent exigence littéraire et
valorisation du patrimoine, elle propose aux jeunes lecteurs un univers à la
fois accessible et porteur de sens, où la beauté des lieux entre en résonance
avec les émotions de l’enfance. À travers ses récits, elle invite à porter un
regard sensible sur le monde, en reliant découverte culturelle et cheminement
intérieur.
À cette occasion, les livres Paris Ville Lumière avec
Lisa et La nuit merveilleuse de Maélise – Presses du midi, seront mis
à l’honneur. Huit autres titres viendront enrichir cette présentation, d’une
part, la découverte du patrimoine à travers la collection Lisa, qui fait
découvrir des lieux emblématiques ; d’autre part, l’exploration des émotions
avec la collection Maélise, qui accompagne les enfants dans la compréhension de
leur vie affective.
Ces rencontres offriront au public, jeunes lecteurs comme familles,
l’opportunité d’échanger avec l’autrice, de découvrir son processus de création
et de partager un univers poétique à la fois sensible et structurant.
Livres en coups de cœur Maire de Paris et libraires.
Rendez-vous pour 2 dédicaces jeunesse avec Marie Schoepfer.
Du samedi 02 mai 2026 au dimanche 03 mai 2026 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00
Grand Palais 17, avenue du Général Eisenhower 75008 Entrée principaleParis
https://www.grandpalais.fr/fr +33144131717
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