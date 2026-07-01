MARIETTE ON STAGE #6, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
mardi 9 février 2027 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
MARIETTE ON STAGE #6 9 et 10 février 2027 Carré Sam Pas-de-Calais
Gratuit – A partir de 6 ans – Assis – Réservation conseillée – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-09T19:00:00+01:00 – 2027-02-09T20:30:00+01:00
Fin : 2027-02-10T19:00:00+01:00 – 2027-02-10T20:30:00+01:00
Direction Maurice Brouiller.
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Dans le cadre de leurs études, les élèves des options Musique et Chœurs du Lycée Mariette se doivent de se produire en public, et c’est avec plaisir que le Carré leur ouvre ses portes.
Quatre représentations sont prévues : deux scolaires en journée et deux tout public en soirée.
A chaque fois, c’est un vrai succès. Il faut dire que portés par leur professeur Maurice Brouiller, ils proposent un spectacle musical de grande qualité. Musiciens, chanteurs et choristes, ce sont plus d’une cinquantaine d’élèves qui assureront le spectacle !
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Réservation conseillée.
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Avec les options Musique et Choeurs du Lycée Mariette
Dominique Delvalée
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