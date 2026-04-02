Marine en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine
Marine en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine mardi 4 août 2026.
Vaison-la-Romaine
Marine en concert au Théâtre Antique
Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse
Tarif : 39 – 39 – 64 EUR
selon la catégorie
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Marine, la dernière gagnante de la Star Academy, se produira cet été au théâtre antique !
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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00
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English : Marine en concert au Théâtre Antique
Marine, the latest Star Academy winner, will be performing at the Théâtre Antique this summer!
L’événement Marine en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence
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