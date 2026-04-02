Marine en concert au Théâtre Antique Théâtre Antique Vaison-la-Romaine

Vaison-la-Romaine

Marine en concert au Théâtre Antique

Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine Vaucluse

Tarif : 39 – 39 – 64 EUR

selon la catégorie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Marine, la dernière gagnante de la Star Academy, se produira cet été au théâtre antique !

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Théâtre Antique Rue Bernard Noël Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 36 50 00

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English : Marine en concert au Théâtre Antique

Marine, the latest Star Academy winner, will be performing at the Théâtre Antique this summer!

L’événement Marine en concert au Théâtre Antique Vaison-la-Romaine a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence