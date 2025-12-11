Marine Leonardi Zénith de Dijon Dijon

Marine Leonardi

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26 20:00:00

fin : 2027-02-26

Date(s) :

2027-02-26

Marine Leonardi en spectacle au Kursaal de Besançon le 3 avril 2026, à Chenôve le 4 avril 2026, au Zénith de Dijon le 26 février 2027 et le 27 février 2027 à Micropolis Besançon. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions.

Titre du spectacle Mauvaise Graine

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire . .

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Marine Leonardi

L’événement Marine Leonardi Dijon a été mis à jour le 2025-12-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)