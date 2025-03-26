MARINE LEONARDI – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient

MARINE LEONARDI Début : 2026-01-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Artiste:Marine LeonardiTitre:Mauvaise grainePitch:Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardidécortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, ducouple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .Production:Agapè& All Good Production

PALAIS DES CONGRES DE LORIENT QUAI GUSTAVE MANSION 56100 Lorient 56