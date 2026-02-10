Marine Léonardi Roubaix

Marine Léonardi

2026-11-04 20:00:00

2026-11-04 21:30:00

2026-11-04

Elle y fait de son quotidien de jeune mère un terrain d’expérimentation comique, dynamitant avec jubilation les illusions de la parentalité idéale et les faux-semblants du couple moderne. En solo, elle passe au crible les petits et grands chaos de la vie intime l’accouchement, le congé maternité, la chute de la libido, la charge mentale, le fantasme de l’égalité domestique ou encore les manies d’un compagnon gentiment malmené. Le tout porté par un humour noir assumé et une écriture percutante, souvent qualifiée de redoutable, qui frappe juste grâce à une sincérité désarmante.

Ancienne cadre reconvertie en chroniqueuse sur France Inter, Marine Léonardi retrouve sur scène le ton frontal qui a fait sa signature cru quand il le faut, mais toujours traversé par une énergie solaire et une confiance intacte dans l’humain. Elle jongle entre confidences personnelles, regard social affûté et punchlines incisives, jouant avec un contraste savoureux entre son apparence de bonne élève et la radicalité de ses propos.

Accueilli par la presse comme un spectacle drôle, libérateur et salutaire , Mauvaise graine secoue, questionne et fait un bien fou. On en ressort avec cette impression délicieuse d’avoir entendu tout haut ce que beaucoup pensent en silence. Réservé à un public adulte (déconseillé aux moins de 16 ans), le spectacle s’adresse à celles et ceux qui reconnaissent les failles de la famille et du couple d’aujourd’hui, et préfèrent en rire franchement plutôt que de s’en vouloir.

Elle a reçu l’Auguste de l’Artiste de vidéos web d’humour de l’année en 2026 décerné au Nouveau Siècle à Lille dans le cadre du Festival Lillarious en février 2026.

31 rue de l'Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

In it, she turns her daily life as a young mother into a field of comic experimentation, jubilantly blasting the illusions of ideal parenthood and the pretense of the modern couple. As a solo act, she sifts through the little and big chaos of intimate life: childbirth, maternity leave, the drop in libido, the mental burden, the fantasy of domestic equality and the quirks of a gently abused partner. All of this is supported by an assertive black humor and a hard-hitting style of writing, often described as formidable, that hits the nail on the head with disarming sincerity.

Marine Léonardi, a former executive who has become a columnist on France Inter, has rediscovered her signature frontal tone on stage: raw when she needs to be, but always infused with a sunny energy and intact confidence in human beings. She juggles personal confidences, sharp social insights and incisive punchlines, playing with a delicious contrast between her good student appearance and the radicalism of her words.

Acclaimed by the press as a funny, liberating and salutary show, Mauvaise graine shakes things up, raises questions and does a world of good. We come away with the delightful impression of having heard out loud what many are thinking in silence. For adult audiences only (not recommended for under-16s), this show is for anyone who recognizes the flaws in today?s family and couple, and prefers to laugh out loud rather than blame themselves.

She was awarded the Auguste for Comedy Web Video Artist of the Year in 2026 at the Nouveau Siècle in Lille, as part of the Lillarious Festival in February 2026.

