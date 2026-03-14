Mario Biondi New Morning Paris

Né Mario Ranno en 1971 à Catane, il grandit dans un univers musical grâce à son père, le chanteur Stefano Biondi, dont il emprunte le nom de scène pour lui rendre hommage. Très tôt fasciné par les sonorités soul, Mario affine son style, entre tradition et modernité, jusqu’à ce que le destin frappe : son single « This Is What You Are », d’abord édité au Japon, attire l’oreille du légendaire DJ Norman Jay de la BBC1. Le titre devient rapidement un hit sur les ondes européennes.

En 2006, il enregistre « Handful of Soul » avec le High Five Quintet, un album à l’âme résolument jazz, qui propulse le chanteur sur le devant de la scène internationale. S’ensuit une série d’albums acclamés, dont le double opus « I Love You More », en hommage à Duke Ellington, et « If », triple disque de platine.

Entouré de son orchestre de 15 musiciens, Mario Biondi entame alors une tournée triomphale à guichets fermés, parcourant les scènes du monde entier. Il se produit dans les plus grands festivals européens, et en 2013, il réalise un rêve : un premier concert au Royal Albert Hall de Londres.

Aujourd’hui, avec la réédition de son titre emblématique « This Is What You Are » en 2025, Mario Biondi célèbre 20 ans de carrière internationale, entouré de musiciens de haut vol comme le pianiste de Jazz Antonio Farao’, un son unique, et une voix qui continue de faire vibrer les scènes du monde entier.

Dès les premières notes, le groove, l’élégance et la sensualité de sa voix captivent. Une voix profonde, reconnaissable entre mille, qui évoque instantanément les grandes figures de la soul.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 05 juin 2026

de 21h30 à 23h00

payant

37 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-05T21:30:00+02:00_2026-06-05T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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