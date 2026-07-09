Informations pratiques

Après plus de deux décennies de complicité musicale, Mario Canonge et Michel Zenino relancent leur célèbre résidence au Baiser Salé, comme un rituel attendu chaque mercredi par un public fidèle et passionné. Depuis 2006, ce duo unique piano-contrebasse a su imposer un format aussi exigeant qu’intense, sans artifice ni compromis, où chaque note, chaque silence compte. L’absence de batterie, loin d’être une contrainte, devient un terrain de jeu où la concentration, l’écoute mutuelle et la sensibilité atteignent leur paroxysme. Sur scène, Canonge, figure incontournable du jazz caribéen, et Zenino, contrebassiste au phrasé d’une précision redoutable, revisitent avec inventivité les grands standards du jazz – de Thelonious Monk à Ornette Coleman – tout en y infusant leurs racines créoles, latines, et leur goût du métissage. Cette résidence, véritable laboratoire d’improvisation, mêle tradition et modernité dans une forme d’alchimie rare, nourrie par des années de dialogue musical ininterrompu.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz vivant, libre, incarné.

Mario Canonge et Michel Zenino font revivre chaque mercredi au Baiser Salé leur résidence jazz, où improvisation, virtuosité et métissage musical se rencontrent.

Le mercredi 24 février 2027

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 17 février 2027

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 10 février 2027

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 03 février 2027

de 20h00 à 21h00

payant Tarif Paris Jazz Club : 15 EUR

Tarif Web : 20 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-03T21:00:00+01:00

fin : 2027-02-24T22:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-03T20:00:00+02:00_2027-02-03T21:00:00+02:00;2027-02-10T20:00:00+02:00_2027-02-10T21:00:00+02:00;2027-02-17T20:00:00+02:00_2027-02-17T21:00:00+02:00;2027-02-24T20:00:00+02:00_2027-02-24T21:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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