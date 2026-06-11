Marion Chrétien raconte Dinah Washington ‘Velours, velours’ — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

À la frontière du jazz, de la soul et du blues. Musicienne exigeante au tempérament bien trempé, elle est issue du gospel et est passée par l’orchestre de Lionel Hampton dans les années 40. Son répertoire se situe à la croisée du jazz, du blues et du rhythm & blues, avec de nombreux succès dans les années 50–60, notamment ses enregistrements pour Mercury Records.

Remarquée dans les plus grands clubs et festivals européens, Marion Chrétien s’est fait connaître au sein des célèbres Glossy Sisters et Shades Vocal band, avec lesquels elle a donné plus de 500 concerts depuis 10 ans en France et à l’étranger. Elle s’impose aujourd’hui comme l’une des voix marquantes de la scène jazz française. On a pu l’entendre sur les plus belles scènes : Jazz à Vienne, Crest Jazz Vocal (Prix du Jury et du Public), La Nuit Jazz Magazine au Trianon, le Tahiti Jazz Festival aux côtés de Dee Dee Bridgewater, ou encore le Tanjazz de Tanger.

Velours, velours — A kind of cabaret Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale. Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit. « Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Line-up : Marion Chrétien : voix ; Clément : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz soul — Marion Chrétien, musicienne au tempérament affirmé, vous plonge dans un univers vibrant à la croisée du jazz et du blues, héritière d’un riche passé musical.

Le samedi 11 juillet 2026

de 15h00 à 16h00

Le samedi 11 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : de 14 à 17 euros

Tarif sur place : de 17 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T16:00:00+02:00;2026-07-11T17:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/marion-chretien-raconte-dinah-washington-0 contact@38riv.com



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