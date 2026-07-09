Microclimat Electrique Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

Une après-midi kids friendly et une soirée costumée avec animations, spectacles, concert et DJ sets (disco, italo disco, house, techno…).

Avec une Free Kids Party à 16h et un grand spectacle sous le chapiteau à 19h (pensez à réserver en ligne !)

Programme :

– 15h, Yaya Bee (reggae/ragga/dub)

– 16h, Free Kids Party

– 17h, Charlie & Carlo (disco/funk)

– 18h, concours de danse disco façon Soul Train

– 19h, grand spectacle sous chapiteau (400 places max) avec les artistes du Cirque Électrique & Sugar Sugar

– A partir de 20h, soirée sur 2 dancefloors :

• Parquet de bal : disco / italo disco

• Big Top : house, indie dance & techno

En continu : mapping vidéo d’Anna Bacheva, stands de kermesse et plein d’autres animations.

Le jury récompensera les 10 meilleurs costumes avec une coupe, des peluches et des bières à gagner !

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Au programme : disco/house/techno, stands de kermesse, spectacle pour les enfants à 16h sur le parquet de bal, et grand spectacle sous chapiteau à 19h avec les artistes du cirque Electrique, avant la teuf finale sur deux dancefloors.

Alors sortez les costumes, on vous embarque à la MICROCLIMAT ELECTRIQUE !

Le samedi 11 juillet 2026

de 15h00 à 00h00

payant

Billetterie en ligne

Billet fête : 10 €

Billet fête + spectacle sous chapiteau à 19h : 15 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T00:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

https://www.cirque-electrique.com/events/microclimat



Afficher la carte du lieu Cirque Electrique et trouvez le meilleur itinéraire

