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Microclimat Electrique Cirque Electrique Paris

samedi 11 juillet 2026 · Cirque Electrique · Paris

Microclimat Electrique Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Cirque Electrique
Adresse
Place du Maquis du Vercors
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Billetterie en ligne</p><p>Billet fête : 10 €</p><p>Billet fête + spectacle sous chapiteau à 19h : 15 €</p>

Une après-midi kids friendly et une soirée costumée avec animations, spectacles, concert et DJ sets (disco, italo disco, house, techno…).

Avec une Free Kids Party à 16h et un grand spectacle sous le chapiteau à 19h (pensez à réserver en ligne !)

Programme :
– 15h, Yaya Bee (reggae/ragga/dub)
– 16h, Free Kids Party
– 17h, Charlie & Carlo (disco/funk)
– 18h, concours de danse disco façon Soul Train
– 19h, grand spectacle sous chapiteau (400 places max) avec les artistes du Cirque Électrique & Sugar Sugar
– A partir de 20h, soirée sur 2 dancefloors :
• Parquet de bal : disco / italo disco
• Big Top : house, indie dance & techno

En continu : mapping vidéo d’Anna Bacheva, stands de kermesse et plein d’autres animations.

Le jury récompensera les 10 meilleurs costumes avec une coupe, des peluches et des bières à gagner !

Gratuit pour les moins de 12 ans.

Au programme : disco/house/techno, stands de kermesse, spectacle pour les enfants à 16h sur le parquet de bal, et grand spectacle sous chapiteau à 19h avec les artistes du cirque Electrique, avant la teuf finale sur deux dancefloors.
Alors sortez les costumes, on vous embarque à la MICROCLIMAT ELECTRIQUE !
Le samedi 11 juillet 2026
de 15h00 à 00h00
payant

Billetterie en ligne

Billet fête : 10 €

Billet fête + spectacle sous chapiteau à 19h : 15 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T00:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors  75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/microclimat


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