Microclimat Electrique Cirque Electrique Paris
samedi 11 juillet 2026 · Cirque Electrique · Paris
Informations pratiques
Une après-midi kids friendly et une soirée costumée avec animations, spectacles, concert et DJ sets (disco, italo disco, house, techno…).
Avec une Free Kids Party à 16h et un grand spectacle sous le chapiteau à 19h (pensez à réserver en ligne !)
Programme :
– 15h, Yaya Bee (reggae/ragga/dub)
– 16h, Free Kids Party
– 17h, Charlie & Carlo (disco/funk)
– 18h, concours de danse disco façon Soul Train
– 19h, grand spectacle sous chapiteau (400 places max) avec les artistes du Cirque Électrique & Sugar Sugar
– A partir de 20h, soirée sur 2 dancefloors :
• Parquet de bal : disco / italo disco
• Big Top : house, indie dance & techno
En continu : mapping vidéo d’Anna Bacheva, stands de kermesse et plein d’autres animations.
Le jury récompensera les 10 meilleurs costumes avec une coupe, des peluches et des bières à gagner !
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Au programme : disco/house/techno, stands de kermesse, spectacle pour les enfants à 16h sur le parquet de bal, et grand spectacle sous chapiteau à 19h avec les artistes du cirque Electrique, avant la teuf finale sur deux dancefloors.
Alors sortez les costumes, on vous embarque à la MICROCLIMAT ELECTRIQUE !
Le samedi 11 juillet 2026
de 15h00 à 00h00
payant
Billetterie en ligne
Billet fête : 10 €
Billet fête + spectacle sous chapiteau à 19h : 15 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-11T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T00:00:00+02:00
Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris
https://www.cirque-electrique.com/events/microclimat
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