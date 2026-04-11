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La bibliothèque Louise Michel au Square casque d’Or ! Jardin Casque-d’Or Paris

La bibliothèque Louise Michel au Square casque d’Or ! Jardin Casque-d’Or Paris

La bibliothèque Louise Michel au Square casque d’Or ! Jardin Casque-d’Or Paris jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Jardin Casque-d’Or

Adresse : 14, rue Michel-de-Bourges

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Rendez-vous tous les jeudis matins de 10h à 12h du 03/07/2026 au 31/08/2026 sur la pelouse du square Casque d’Or.

Durant tout l’été 2026, retrouvez vos bibliothécaires au square Casque d’Or pour écouter des histoires toutes douces…
Du jeudi 09 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :
jeudi
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00

Jardin Casque-d’Or 14, rue Michel-de-Bourges  75020 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-bibliotheques-hors-les-murs-edition-2026-106783 +33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/ https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/


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