Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux – NIVEAU 1 Maison Paris Nature Paris
Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux – NIVEAU 1 Maison Paris Nature Paris jeudi 9 juillet 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Atelier]
La vocalisation des oiseaux joue un rôle important dans leur communication : reproduction, alarme, contact… Mais pour les humains, c’est également un moyen d’identifier les différentes espèces ! Durant cette première initiation, tout d’abord en salle puis en extérieur dans le Parc Floral de Paris, vous apprendrez à reconnaître le chant de quelques oiseaux souvent entendus à Paris, afin de pouvoir les identifier les yeux fermés lors de votre prochaine balade !
Le jeudi 09 juillet 2026
de 09h30 à 11h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-09T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T09:30:00+02:00_2026-07-09T11:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite
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