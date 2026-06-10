Marion Chrétien raconte Duke Elligton, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris
Marion Chrétien raconte Duke Elligton, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris samedi 22 août 2026.
Marion Chrétien chante et raconte Duke Ellington. Duke Ellington (1899–1974) est l’un des compositeurs et chefs d’orchestre les plus influents de l’histoire du jazz. Son sens exceptionnel de la mélodie a donné naissance à des standards devenus incontournables comme Mood Indigo, Sophisticated Lady ou Take the « A » Train. Sa carrière décolle dans les années 1920 au Cotton Club à Harlem, où son orchestre acquiert une renommée nationale grâce à la radio. Ellington a composé des milliers de pièces, allant de la chanson de jazz à des suites plus ambitieuses proches de la musique symphonique. Son œuvre a profondément marqué l’écriture du jazz et continue d’influencer musiciens et compositeurs aujourd’hui, tant c’était un visionnaire.
Line-up : Marion Chrétien : voix ; Clément Simon : piano
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz — Marion Chrétien rend hommage à Duke Ellington avec une interprétation délicate et poignante, mêlant chant et récit dans une ambiance de cabaret intimiste.
Le samedi 22 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le samedi 22 août 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : de 14 à 17 euros
Tarif sur place : de 17 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-22T15:00:00+02:00_2026-08-22T16:00:00+02:00;2026-08-22T17:00:00+02:00_2026-08-22T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/marion-chretien-raconte-duke-elligton contact@38riv.com
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