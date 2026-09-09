Marion du Faouët – Par delà la légende, Salle des Ursulines, Quimper

Informations pratiques

Marion du Faouët – Par delà la légende Samedi 19 septembre, 11h00 Salle des Ursulines Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Où s’arrête la réalité et où commence la légende autour de Marion du Faouët ?

L’historienne Justine Jouet s’interroge sur la frontière entre réalité historique et légende. Longtemps réduite à une représentation stéréotypée, cette femme fait l’objet d’un travail de reconstitution historique. S’appuyant sur un dépouillement des sources documentaires, Justine Jouet a retracé le parcours de Marion du Faouët et de sa bande, qu’elle restitue dans un ouvrage. Elle présentera les méthodes, les enjeux et les coulisses de son enquête, offrant ainsi un éclairage inédit sur cette figure emblématique de l’histoire bretonne.

Causerie animée par Justine Jouet, historienne et autrice du livre Marion du Faouët, Itinéraire d’une brigande

Salle des Ursulines 12 esplanade François-Mitterrand 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne https://www.quimper.bzh/1950-salle-des-ursulines.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Où s’arrête la réalité et où commence la légende autour de Marion du Faouët ?

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