Marion Mezadorian Roubaix

Roubaix

Marion Mezadorian

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17 21:15:00

Date(s) :

2026-11-17

Un spectacle à la fois drôle, jouissif et émouvant qui célèbre le plaisir inavouable du pétage de plombs libérateur.

Il suffit parfois d’un rien pour que tout bascule une remarque de trop, une contrariété supplémentaire, cette fameuse goutte d’eau qui fait déborder le vase. Dans _Craquage_, Marion Mezadorian s’intéresse avec finesse et humour à ces moments où l’on cesse de tout retenir et où les émotions prennent enfin le dessus. Ces instants de rupture, universels et profondément humains, deviennent la matière première d’un spectacle aussi drôle que touchant.

Avec son remarquable talent d’interprétation, l’humoriste donne vie à **une galerie de personnages hauts en couleur,** dans lesquels chacun pourra reconnaître un proche, un collègue, un voisin… ou même une part de lui-même. À travers leurs failles, leurs frustrations et leurs élans de sincérité, elle brosse un portrait tendre et savoureux de nos petites explosions du quotidien.

Mis en scène par Mikaël Chirinian, le spectacle alterne avec subtilité rires et émotions. **Chaque sketch agit comme une libération,** révélant avec beaucoup de justesse ce qui se cache derrière nos masques de convenance. Entre observation fine, autodérision et humanité, _Craquage_ célèbre ce besoin parfois salutaire de tout lâcher pour mieux repartir. Une soirée aussi hilarante que réconfortante, qui résonnera longtemps après le dernier éclat de rire.

Un spectacle à la fois drôle, jouissif et émouvant qui célèbre le plaisir inavouable du pétage de plombs libérateur.

Il suffit parfois d’un rien pour que tout bascule une remarque de trop, une contrariété supplémentaire, cette fameuse goutte d’eau qui fait déborder le vase. Dans _Craquage_, Marion Mezadorian s’intéresse avec finesse et humour à ces moments où l’on cesse de tout retenir et où les émotions prennent enfin le dessus. Ces instants de rupture, universels et profondément humains, deviennent la matière première d’un spectacle aussi drôle que touchant.

Avec son remarquable talent d’interprétation, l’humoriste donne vie à **une galerie de personnages hauts en couleur,** dans lesquels chacun pourra reconnaître un proche, un collègue, un voisin… ou même une part de lui-même. À travers leurs failles, leurs frustrations et leurs élans de sincérité, elle brosse un portrait tendre et savoureux de nos petites explosions du quotidien.

Mis en scène par Mikaël Chirinian, le spectacle alterne avec subtilité rires et émotions. **Chaque sketch agit comme une libération,** révélant avec beaucoup de justesse ce qui se cache derrière nos masques de convenance. Entre observation fine, autodérision et humanité, _Craquage_ célèbre ce besoin parfois salutaire de tout lâcher pour mieux repartir. Une soirée aussi hilarante que réconfortante, qui résonnera longtemps après le dernier éclat de rire. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

A show that’s at once funny, exhilarating, and moving, celebrating the secret pleasure of a liberating meltdown.

Sometimes it takes next to nothing for everything to fall apart: one remark too many, one more annoyance—that proverbial last straw that breaks the camel’s back. In _Craquage_, Marion Mezadorian explores with finesse and humor those moments when we stop holding everything back and emotions finally take over. These moments of breakdown—universal and deeply human—become the raw material for a show that is as funny as it is touching.

With her remarkable acting talent, the comedian brings to life **a cast of colorful characters** in whom everyone will recognize a loved one, a coworker, a neighbor… or even a part of themselves. Through their flaws, frustrations, and moments of sincerity, she paints a tender and delightful portrait of our little everyday outbursts.

Directed by Mika%EBl Chirinian, the show subtly alternates between laughter and emotion. **Each sketch acts as a release,** revealing with great accuracy what lies behind our masks of propriety. Combining keen observation, self-deprecation, and humanity, _Craquage_ celebrates that sometimes salutary need to let it all out in order to start fresh. An evening that’s as hilarious as it is comforting, one that will resonate long after the last burst of laughter.

L’événement Marion Mezadorian Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme