Marionnette & théâtre d’ombre Même pas peur ! BP 47 Portes-lès-Valence
Marionnette & théâtre d’ombre Même pas peur ! BP 47 Portes-lès-Valence mardi 24 novembre 2026.
Portes-lès-Valence
Marionnette & théâtre d’ombre Même pas peur !
BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 18:30:00
fin : 2026-11-24 18:30:00
Date(s) :
2026-11-24
Même pas peur ! propose un voyage étonnant dans l’univers kaléidoscopique des peurs enfantines.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr
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English :
M%EAme pas peur! takes readers on an %E9tonning journey through the kaleidoscopic world of childhood fears.
L’événement Marionnette & théâtre d’ombre Même pas peur ! Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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