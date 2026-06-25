Marionnette & théâtre d’ombre Même pas peur ! BP 47 Portes-lès-Valence mardi 24 novembre 2026.

Portes-lès-Valence

Marionnette & théâtre d’ombre Même pas peur !

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 18:30:00

fin : 2026-11-24 18:30:00

Date(s) :

2026-11-24

Même pas peur ! propose un voyage étonnant dans l’univers kaléidoscopique des peurs enfantines.

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

M%EAme pas peur! takes readers on an %E9tonning journey through the kaleidoscopic world of childhood fears.

L’événement Marionnette & théâtre d’ombre Même pas peur ! Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme