Marionnettes 3D

Dans un village Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Horaires et lieu exactes à définir

En attendant, participer à la création des marionnettes habitable en carton

avec Rik Da Silva du Projet D les mercredis 25 février; 4, 11, 18 et 28 mars de 13h30 à 17h30 (ancienne école Voltaire, place Emile Zola, Salins-les-Bains).

Action proposée dans le cadre du Contrat Territorial de Développement Culturel impulsé par la Communauté de

communes Coeur du Jura et la DRAC BFC, en partenariat avec le CCAS de la ville de Salins-les-Bains. .

Dans un village Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 22 68 ccas@mairie-salinslesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marionnettes 3D

L’événement Marionnettes 3D Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA