MARKUS POSCHNER / ROMAN BORISOV HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MARKUS POSCHNER / ROMAN BORISOV

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 20:00:00

fin : 2027-05-14 22:00:00

Date(s) :

2027-05-13

Les débuts triomphaux de Markus Poschner auprès de l’Orchestre du Capitole méritaient un retour flamboyant.

Le voici donc à la baguette pour un programme placé sous le signe de l’héroïsme. Le Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski constitue un Everest pour les pianistes, où Roman Borisov se distingue par son interprétation investie et sans fioritures. Ce tour de force pour le soliste est suivi d’une autre œuvre au souffle puissant Une vie de héros. Si Richard Strauss aimait s’inspirer de personnages littéraires, ce hérosci n’est peut-être nul autre que lui-même. Il cite en effet plusieurs de ses compositions dans ce poème symphonique où il porte un orchestre gigantesque à incandescence. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Markus Poschner’s triumphant debut with the Orchestre du Capitole deserved a spectacular return.

L’événement MARKUS POSCHNER / ROMAN BORISOV Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE