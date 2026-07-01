Marla and the Cool Chicken, Ancien prieuré de Vermeil, Saint-Christol-lez-Alès
vendredi 17 juillet 2026 · Ancien prieuré de Vermeil · Saint-Christol-lez-Alès
Informations pratiques
Marla and the Cool Chicken Vendredi 17 juillet, 21h00 Ancien prieuré de Vermeil Gard
Entrée gratuite, réservation obligatoire sur JAZZOPARC.COM
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T21:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T21:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00
L’Association Monts&Vermeil accueille en partenariat avec le Festival Jazzoparc d’Anduze et la Ville de Saint-Christol-Lez-Alès le concert
Marla and the Cool Chicken
Grands standards du swing, du blues et du gospel
De la Nouvelle Orléans à Harlem, Marla and the Cool Chicken puise dans les racines du swing, du blues et du gospel, en y mêlant l’énergie des big bands, pour proposer une musique festive et dansante. Le répertoire revisite les grands standards du swing popularisés par Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Duke Ellington, Count Basie, Nat King Cole, Fats Waller, et intègre des compositions du même style qui mettent l’accent sur le groove et des improvisations entraînantes.
Les musiciens se sont rencontrés en 2017 au Conservatoire de Montpellier.
avec :
Caroline Lavina « Marla » – chant
Damien Munos – Piano, chant
Guillaume Duval – Contrebasse
Dan Di Ruzza: – Trombone
Pierre Leydier – Saxophone ténor, clarinette, harmonica
Simon Grillères – Batterie
Bertrand Papy – Guitare
Ancien prieuré de Vermeil 15 Place de Vermeil, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 0616623026 [{« type »: « link », « value »: « https://jazzoparc.com/events/concert-marla-the-cool-chicken/ »}]
Un concert programmé dans le cadre du Festival JAZZOPARC en partenariat avec la Ville de Saint-Christol-lez-Alès et l’Association Monts&Vermeil au Prieuré de Vermeil. jazzoparc concert
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