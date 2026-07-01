Marla and the Cool Chicken, Ancien prieuré de Vermeil, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Marla and the Cool Chicken Vendredi 17 juillet, 21h00 Ancien prieuré de Vermeil Gard

Entrée gratuite, réservation obligatoire sur JAZZOPARC.COM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T21:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T21:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

L’Association Monts&Vermeil accueille en partenariat avec le Festival Jazzoparc d’Anduze et la Ville de Saint-Christol-Lez-Alès le concert

Marla and the Cool Chicken

Grands standards du swing, du blues et du gospel

De la Nouvelle Orléans à Harlem, Marla and the Cool Chicken puise dans les racines du swing, du blues et du gospel, en y mêlant l’énergie des big bands, pour proposer une musique festive et dansante. Le répertoire revisite les grands standards du swing popularisés par Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Duke Ellington, Count Basie, Nat King Cole, Fats Waller, et intègre des compositions du même style qui mettent l’accent sur le groove et des improvisations entraînantes.

Les musiciens se sont rencontrés en 2017 au Conservatoire de Montpellier.

avec :

Caroline Lavina « Marla » – chant

Damien Munos – Piano, chant

Guillaume Duval – Contrebasse

Dan Di Ruzza: – Trombone

Pierre Leydier – Saxophone ténor, clarinette, harmonica

Simon Grillères – Batterie

Bertrand Papy – Guitare

Ancien prieuré de Vermeil 15 Place de Vermeil, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 0616623026 [{« type »: « link », « value »: « https://jazzoparc.com/events/concert-marla-the-cool-chicken/ »}]

Un concert programmé dans le cadre du Festival JAZZOPARC en partenariat avec la Ville de Saint-Christol-lez-Alès et l’Association Monts&Vermeil au Prieuré de Vermeil. jazzoparc concert