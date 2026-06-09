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Marques Avenue Cup Marques Avenue Romans Romans-sur-Isère

Marques Avenue Cup Marques Avenue Romans Romans-sur-Isère samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Marques Avenue Romans

Adresse : 60 Avenue Gambetta

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Marques Avenue Cup

Marques Avenue Romans 60 Avenue Gambetta Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Marques Avenue organise sa toute première compétition sportive dans les allées de son centre à Romans-sur-Isère.
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Marques Avenue Romans 60 Avenue Gambetta Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 85 29  accueil-romans@marquesavenue.com

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English : Marques Avenue Cup

Marques Avenue organizes its very first sports competition in the aisles of its Romans-sur-Isère center.

L’événement Marques Avenue Cup Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme

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