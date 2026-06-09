Marques Avenue Cup Marques Avenue Romans Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Marques Avenue Cup

Marques Avenue Romans 60 Avenue Gambetta Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Marques Avenue organise sa toute première compétition sportive dans les allées de son centre à Romans-sur-Isère.

.

Marques Avenue Romans 60 Avenue Gambetta Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 85 29 accueil-romans@marquesavenue.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marques Avenue Cup

Marques Avenue organizes its very first sports competition in the aisles of its Romans-sur-Isère center.

L’événement Marques Avenue Cup Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme