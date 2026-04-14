Marsatac x Les Plages Électroniques Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Marsatac x Les Plages Électroniques

Vendredi 5 juin 2026 de 19h à 2h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 02:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Marsatac transforme l’essai avec le lancement de la deuxième édition de son programme Le Off de Marsatac , et continue d’investir les lieux les plus emblématiques de la ville, dont le Centre de la Vieille Charité !

Marsatac reprend possession du Centre de la Vieille Charité et de ses sublimes galeries de pierres pour la deuxième édition du Off de Marsatac , en collaboration avec Les Plages Électroniques ! Les murs vont vibrer au rythme d’une soirée house où patrimoine et musiques électroniques se font la cour.

Avec Marina Trench, Pinata Radio Takeover (Marina Rabita, Leyka, Tom Manzarek, OG Maxwell) et Global Industrial Culture.



• Marina Trench

Toujours en mission pour nous offrir une bande sonore gorgée d’émotions positives, la DJ et productrice Marina Trench s’est patiemment taillée une place de choix sur la scène House internationale, portée par son énergie contagieuse et des sélections imparables, mariant subtilement sa signature soulful à des sonorités plus électroniques.



• Global Industrial Culture

Emprunte d’une énergie hypnotique tout en pesanteur, Global Industrial Culture mêle rythmiques incisives aux sonorités deep, acid et space house. Son but est d’entrer en résonance avec le public, pour les amener à s’évader et danser. Elle enchaîne les sets aussi bien texturés que révélateurs d’une passion pour la culture House Music ! .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With the launch of the second edition of its Le Off de Marsatac program, Marsatac continues to take over the city?s most emblematic venues, including the Centre de la Vieille Charité!

L’événement Marsatac x Les Plages Électroniques Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-14 par Ville de Marseille