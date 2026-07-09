Marseille Jazz des 5 continents Kamil Maison du Peuple Gardanne

Informations pratiques

Gardanne

Marseille Jazz des 5 continents Kamil

Jeudi 5 novembre 2026 de 20h à 21h15. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:15:00

Date(s) :

2026-11-05

L’orchestre KAMIL est une formation innovante fusionnant jazz, musique à l’image et théâtre.

Ce ciné-concert théâtralisé offre des improvisations jazz qui s’entrelacent avec des compositions cinématographiques. Chaque morceau évoque des paysages sonores visuels, tandis que des éléments théâtraux apportent une dimension narrative captivante.

L’ensemble navigue entre les émotions, jouant sur l’interaction entre musique vivante et scénographie pour offrir au public une performance à la fois musicale, visuelle et dramatique, brouillant les frontières entre les arts.



Une soirée avec le soutien de la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de Gardanne.



Durée 1h15



Entrée gratuite ET SUR RESERVATION à la

Maison de la vie associative 04 42 66 77 00 ou sur resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

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English :

The KAMIL Orchestra is an innovative ensemble that fuses jazz, film music, and theater.

L’événement Marseille Jazz des 5 continents Kamil Gardanne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Gardanne