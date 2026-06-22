Marseille qui danse à Belsunce Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement
Marseille qui danse à Belsunce Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement lundi 22 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Marseille qui danse à Belsunce
Du 22/06 au 27/07/2026 le lundi de 18h30 à 21h30. Cours Belsunce Au pied des tours Labourdette Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-22 18:30:00
fin : 2026-07-27 21:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Envie de danser cet été ? Tout au long de l’Eté Marseillais, le collectif Marseille Qui Danse propose des rendez-vous gratuits en plein-air, accessibles à tous !
À Belsunce, au pied des tours Labourdette, Marseille Qui Danse propose, chaque lundi de l’été, des rendez-vous dansants gratuits et ouverts à tous, au cœur de l’espace public.
Conçues comme des moments de rencontre accessibles et conviviaux, ces animations mêlent initiations à la danse, animées par des associations locales, et temps de danse libre.
Dans ce quartier en pleine évolution, ces rencontres hebdomadaires invitent habitants, passants et curieux à se retrouver, partager et profiter des soirées d’été dans une ambiance chaleureuse.
Chaque lundi devient ainsi un moment de respiration collective, favorisant la rencontre, la mixité des publics et l’appropriation positive de l’espace public. .
Cours Belsunce Au pied des tours Labourdette Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marseillequidanse@gmail.com
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English :
Want to dance this %E9t%E9? Throughout the Et%E9 Marseillais, the Marseille Qui Danse collective is offering free outdoor events that are open to %E0 everyone!
L’événement Marseille qui danse à Belsunce Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Ville de Marseille
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