Marsèl ek Tikaniki [Maloya] Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Marsèl ek Tikaniki [Maloya]

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Marsel Philéas (alias Willy) est une figure emblématique dans le maloya. Pilier et bras droit de son père Granmoun Lélé, ils parcourent le monde au son de leurs albums historiques pour diffuser cette musique à une époque où elle était encore complètement inconnue.

Avant gardiste revendiqué du maloya, l’union est parfaite avec le groupe Ti’kaniki. Ces passionnés métropolitains et créoles font parler d’eux et surtout du maloya depuis maintenant presque 10 ans. Ils organisent des kabars réguliers qui fédèrent un public dans leur ville Lyon, tournent à travers l’Europe et accueillent régulièrement des groupes de la Réunion.

Leur style témoigne de leur ancrage dans d’autres musiques traditionnelles. Un maloya résolument moderne qui sert à la perfection la plume de Marsèl, reconnaissable entre mille. Artisan du parler créole, rythmicien du mot, il fait rebondir les syllabes au cadencement du roulèr et du sati, laissant parfois place à une douce poésie qu’il s’évertue à transmettre au public avec une générosité sans égal.

Marsèl Philéas chant, kayamb, Hadrien Santos Da Silva chant, sati, bobre, David Doris chant, congas, roulèr, Luna Nieto chant, triangle, Nora Amar chant, kayamb, Théo Pagès chant, roulèr, congas, Luc Moindranzé Karoudjia chant, roulèr, congas .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Marsèl ek Tikaniki [Maloya] Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose