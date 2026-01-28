Marsupilami Maison des Arts Allonnes

Marsupilami

2026-03-24 20:30:00

2026-03-24 22:00:00

2026-03-24

Film d’aventure et comédie, réalisé par Philippe Lacheau. Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze et Élodie Fontan. Tout public

Synopsis

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos ! La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain… .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

Adventure-comedy film directed by Philippe Lacheau. Starring Philippe Lacheau, Jamel Debbouze and Élodie Fontan

