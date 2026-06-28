Marta Domingo 5tet Le Melville Paris

Avec ce quintette féminin, plongez dans la lumière de l’Espagne et de l’Amérique latine.

Rumba flamenca, son cubain, bolero, salsa et cha-cha-cha.

Un voyage musical mêlant compositions originales et versions personnelles de classiques.

Une soirée dansante, pleine de soleil, de groove et de poésie.

Marta Domingo Marin : chant

Emilie Laroubine : flûte, sax

Claire Lamothe : piano

Clara Noll : basse

Magali Boucharlat : percussions

Un quintette féminin envoûte avec un mix vibrant de rumba flamenca, son cubain et salsa. Une soirée rayonnante de musique originale et de classiques revisités aux rythmes ensoleillés !

Le samedi 10 octobre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T00:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6092



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