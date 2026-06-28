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Marta Domingo 5tet Le Melville Paris

Marta Domingo 5tet Le Melville Paris

Marta Domingo 5tet Le Melville Paris dimanche 11 octobre 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Avec ce quintette féminin, plongez dans la lumière de l’Espagne et de l’Amérique latine.

Rumba flamenca, son cubain, bolero, salsa et cha-cha-cha.

Un voyage musical mêlant compositions originales et versions personnelles de classiques.

Une soirée dansante, pleine de soleil, de groove et de poésie.

Marta Domingo Marin : chant

Emilie Laroubine : flûte, sax

Claire Lamothe : piano

Clara Noll : basse

Magali Boucharlat : percussions

Un quintette féminin envoûte avec un mix vibrant de rumba flamenca, son cubain et salsa. Une soirée rayonnante de musique originale et de classiques revisités aux rythmes ensoleillés !
Le samedi 10 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6092


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