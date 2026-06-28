Marta Domingo 5tet Le Melville Paris
Marta Domingo 5tet Le Melville Paris dimanche 11 octobre 2026.
Avec ce quintette féminin, plongez dans la lumière de l’Espagne et de l’Amérique latine.
Rumba flamenca, son cubain, bolero, salsa et cha-cha-cha.
Un voyage musical mêlant compositions originales et versions personnelles de classiques.
Une soirée dansante, pleine de soleil, de groove et de poésie.
Marta Domingo Marin : chant
Emilie Laroubine : flûte, sax
Claire Lamothe : piano
Clara Noll : basse
Magali Boucharlat : percussions
Un quintette féminin envoûte avec un mix vibrant de rumba flamenca, son cubain et salsa. Une soirée rayonnante de musique originale et de classiques revisités aux rythmes ensoleillés !
Le samedi 10 octobre 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6092
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