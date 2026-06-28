Marta Domingo & Claire Lamothe Duo Le Melville Paris
Marta Domingo & Claire Lamothe Duo Le Melville Paris jeudi 15 octobre 2026.
Chanteuse à textes d’origine espagnole, Marta Domingo est bercée par la musique ibérique et passionnée par les rythmes latino-américains. Pour ce projet intimiste, elle puise dans les traditions et légendes de sa région l’Aragon, mais aussi dans la poésie d’Antonio Machado et de Federico García Lorca, sans oublier les harmonies andalouses et les chants séfarades qui resonnent avec force et émotion dans sa voix.
Elle s’accompagne d’instruments typiques comme les castagnettes, les cuillères ou encore le « pandero cuadrado », tambourin carré aux sonorités tribales et mystérieuses, autrefois joué par les femmes de la péninsule Ibérique.
La pianiste Claire Lamothe complète le duo. Au fil du récit, elle déploie élégamment sa palette d’influences jazz, classiques et hispaniques. Elle parvient ainsi à illustrer avec sensibilité ces histoires atemporelles. Le piano en parfaite symbiose avec la voix, devient alors partie intégrante de la narration pour recréer un univers envoutant qui nous renvoie aux paysages vibrants et ensoleillés qui ont inspirés ces chansons.
Marta Domingo Marin : chant
Claire Lamothe : piano
Marta Domingo, chanteuse espagnole, fusionne traditions ibériques et poésie de Machado et Lorca. Avec Claire Lamothe au piano, elles tissent un univers musical vibrant, enchanteur et émouvant.
Le jeudi 15 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-16T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T20:30:00+02:00_2026-10-15T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6187
Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Le Festival des Places se pose Place d’Italie Place d’Italie, parvis de la Mairie du 13ᵉ et Jardin Françoise Giroud Paris 28 juin 2026
- Kiosque en fête : Concert du Bry Harmonie Orchestra Square Maurice Gardette Paris 28 juin 2026
- Échecs & Jam ! Entrée libre, JASS CLUB, Paris 28 juin 2026
- Hommage à Marc Bloch Mémorial de la Shoah Paris 28 juin 2026
- Visite dessinée sur la Coulée verte 28 juin 2026