Marta Domingo & Claire Lamothe Duo Le Melville Paris

Chanteuse à textes d’origine espagnole, Marta Domingo est bercée par la musique ibérique et passionnée par les rythmes latino-américains. Pour ce projet intimiste, elle puise dans les traditions et légendes de sa région l’Aragon, mais aussi dans la poésie d’Antonio Machado et de Federico García Lorca, sans oublier les harmonies andalouses et les chants séfarades qui resonnent avec force et émotion dans sa voix.

Elle s’accompagne d’instruments typiques comme les castagnettes, les cuillères ou encore le « pandero cuadrado », tambourin carré aux sonorités tribales et mystérieuses, autrefois joué par les femmes de la péninsule Ibérique.

La pianiste Claire Lamothe complète le duo. Au fil du récit, elle déploie élégamment sa palette d’influences jazz, classiques et hispaniques. Elle parvient ainsi à illustrer avec sensibilité ces histoires atemporelles. Le piano en parfaite symbiose avec la voix, devient alors partie intégrante de la narration pour recréer un univers envoutant qui nous renvoie aux paysages vibrants et ensoleillés qui ont inspirés ces chansons.

Marta Domingo Marin : chant

Claire Lamothe : piano

Marta Domingo, chanteuse espagnole, fusionne traditions ibériques et poésie de Machado et Lorca. Avec Claire Lamothe au piano, elles tissent un univers musical vibrant, enchanteur et émouvant.

Le jeudi 15 octobre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T20:30:00+02:00_2026-10-15T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6187



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