Martin Jacobsen Quartet au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05

Le ténor possède un tonus et une sensibilité mélodique qui a fait ses preuves sur de nombreux albums et dans de nombreux festivals, de Montreux au New Morning, de l’Italie à la Corée, il a arpenté le monde pour dialoguer avec David Sanborn, Alain Jean-Marie, Doug Raney.

« Le saxophoniste à la sonorité claire, eau de roche, installe sans effets inutiles un climat bienfaisant. Une leçon de saxophone. »

Jazz Magazine, France

Martin Jacobsen – saxophone ténor

Yves Brouqui – guitare

Gilles Naturel – contrebasse

Lionel Boccara – batterie

Visite exceptionnelle du saxophoniste danois Martin Jacobsen.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



