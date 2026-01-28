Martin Jacobsen Quartet au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05
Martin Jacobsen Quartet au Son de la Terre Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 17 septembre 2026.
Le ténor possède un tonus et une sensibilité mélodique qui a fait ses preuves sur de nombreux albums et dans de nombreux festivals, de Montreux au New Morning, de l’Italie à la Corée, il a arpenté le monde pour dialoguer avec David Sanborn, Alain Jean-Marie, Doug Raney.
« Le saxophoniste à la sonorité claire, eau de roche, installe sans effets inutiles un climat bienfaisant. Une leçon de saxophone. »
Jazz Magazine, France
Martin Jacobsen – saxophone ténor
Yves Brouqui – guitare
Gilles Naturel – contrebasse
Lionel Boccara – batterie
Visite exceptionnelle du saxophoniste danois Martin Jacobsen.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
