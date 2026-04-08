Martin Schongauer. Le bel immortel Musée du Louvre Paris
mercredi 8 avril 2026 · Musée du Louvre · Paris
Informations pratiques
L’exposition présente une large sélection de son œuvre gravé et dessiné et, pour la première fois, la quasi-totalité de ses peintures de chevalet et retables, dont la Vierge au buisson de roses de 1473, son seul panneau peint daté. Schongauer s’y montre fin observateur de la nature, narrateur inventif et délicat, mais aussi artiste lettré.
Les gravures de Martin Schongauer, abondamment diffusées, ont séduit plusieurs générations d’artistes. Faisant appel à tous les arts, les œuvres présentées dans la seconde partie de l’exposition, originaires d’une grande partie du continent européen et créées jusqu’au tout début du 17e siècle, permettent d’apprécier cette large réception artistique des œuvres du « Beau Martin ».
Martin Schongauer est l’un des artistes germaniques les plus importants et les plus populaires de la fin du Moyen Âge. Né à Colmar vers 1445, mort à Vieux-Brisach en 1491, il est installé comme peintre mais doit sa renommée, dès son vivant, à son œuvre de graveur. Fils et frère d’orfèvres, il n’a pas lui-même exercé ce métier mais a certainement appris dans l’atelier paternel le maniement délicat du burin, qu’il porte à un haut degré de perfection.
Du mercredi 08 avril 2026 au lundi 20 juillet 2026 :
mercredi, vendredi
de 09h00 à 21h00
lundi, jeudi, samedi, dimanche
de 09h00 à 18h00
payant
De 0 à 32 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-08T12:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-08T09:00:00+02:00_2026-04-08T21:00:00+02:00;2026-04-09T09:00:00+02:00_2026-04-09T18:00:00+02:00;2026-04-10T09:00:00+02:00_2026-04-10T21:00:00+02:00;2026-04-11T09:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00;2026-04-12T09:00:00+02:00_2026-04-12T18:00:00+02:00;2026-04-13T09:00:00+02:00_2026-04-13T18:00:00+02:00;2026-04-15T09:00:00+02:00_2026-04-15T21:00:00+02:00;2026-04-16T09:00:00+02:00_2026-04-16T18:00:00+02:00;2026-04-17T09:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00;2026-04-18T09:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00;2026-04-19T09:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-20T09:00:00+02:00_2026-04-20T18:00:00+02:00;2026-04-22T09:00:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00;2026-04-23T09:00:00+02:00_2026-04-23T18:00:00+02:00;2026-04-24T09:00:00+02:00_2026-04-24T21:00:00+02:00;2026-04-25T09:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00;2026-04-26T09:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00;2026-04-27T09:00:00+02:00_2026-04-27T18:00:00+02:00;2026-04-29T09:00:00+02:00_2026-04-29T21:00:00+02:00;2026-04-30T09:00:00+02:00_2026-04-30T18:00:00+02:00;2026-05-01T09:00:00+02:00_2026-05-01T21:00:00+02:00;2026-05-02T09:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T09:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-04T09:00:00+02:00_2026-05-04T18:00:00+02:00;2026-05-06T09:00:00+02:00_2026-05-06T21:00:00+02:00;2026-05-07T09:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T09:00:00+02:00_2026-05-08T21:00:00+02:00;2026-05-09T09:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-10T09:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00;2026-05-11T09:00:00+02:00_2026-05-11T18:00:00+02:00;2026-05-13T09:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00;2026-05-14T09:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T09:00:00+02:00_2026-05-15T21:00:00+02:00;2026-05-16T09:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-17T09:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00;2026-05-18T09:00:00+02:00_2026-05-18T18:00:00+02:00;2026-05-20T09:00:00+02:00_2026-05-20T21:00:00+02:00;2026-05-21T09:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00;2026-05-22T09:00:00+02:00_2026-05-22T21:00:00+02:00;2026-05-23T09:00:00+02:00_2026-05-23T18:00:00+02:00;2026-05-24T09:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00;2026-05-25T09:00:00+02:00_2026-05-25T18:00:00+02:00;2026-05-27T09:00:00+02:00_2026-05-27T21:00:00+02:00;2026-05-28T09:00:00+02:00_2026-05-28T18:00:00+02:00;2026-05-29T09:00:00+02:00_2026-05-29T21:00:00+02:00;2026-05-30T09:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00;2026-05-31T09:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00;2026-06-01T09:00:00+02:00_2026-06-01T18:00:00+02:00;2026-06-03T09:00:00+02:00_2026-06-03T21:00:00+02:00;2026-06-04T09:00:00+02:00_2026-06-04T18:00:00+02:00;2026-06-05T09:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-06T09:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T09:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00;2026-06-08T09:00:00+02:00_2026-06-08T18:00:00+02:00;2026-06-10T09:00:00+02:00_2026-06-10T21:00:00+02:00;2026-06-11T09:00:00+02:00_2026-06-11T18:00:00+02:00;2026-06-12T09:00:00+02:00_2026-06-12T21:00:00+02:00;2026-06-13T09:00:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00;2026-06-14T09:00:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00;2026-06-15T09:00:00+02:00_2026-06-15T18:00:00+02:00;2026-06-17T09:00:00+02:00_2026-06-17T21:00:00+02:00;2026-06-18T09:00:00+02:00_2026-06-18T18:00:00+02:00;2026-06-19T09:00:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00;2026-06-20T09:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-21T09:00:00+02:00_2026-06-21T18:00:00+02:00;2026-06-22T09:00:00+02:00_2026-06-22T18:00:00+02:00;2026-06-24T09:00:00+02:00_2026-06-24T21:00:00+02:00;2026-06-25T09:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T09:00:00+02:00_2026-06-26T21:00:00+02:00;2026-06-27T09:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-28T09:00:00+02:00_2026-06-28T18:00:00+02:00;2026-06-29T09:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-07-01T09:00:00+02:00_2026-07-01T21:00:00+02:00;2026-07-02T09:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T09:00:00+02:00_2026-07-03T21:00:00+02:00;2026-07-04T09:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T09:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-06T09:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-08T09:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T09:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T09:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T09:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-12T09:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-13T09:00:00+02:00_2026-07-13T18:00:00+02:00;2026-07-15T09:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T09:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T09:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T09:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-19T09:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-20T09:00:00+02:00_2026-07-20T18:00:00+02:00
Musée du Louvre Rue de Rivoli 75001 Paris
Afficher la carte du lieu Musée du Louvre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sur les traces des dinosaures Grande Galerie de l’Evolution Paris 5e Arrondissement 16 juillet 2026
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 16 juillet 2026
- Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 16 juillet 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 16 juillet 2026
- Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris 16 juillet 2026