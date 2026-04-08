Martin Schongauer. Le bel immortel Musée du Louvre Paris

Informations pratiques

L’exposition présente une large sélection de son œuvre gravé et dessiné et, pour la première fois, la quasi-totalité de ses peintures de chevalet et retables, dont la Vierge au buisson de roses de 1473, son seul panneau peint daté. Schongauer s’y montre fin observateur de la nature, narrateur inventif et délicat, mais aussi artiste lettré.

Les gravures de Martin Schongauer, abondamment diffusées, ont séduit plusieurs générations d’artistes. Faisant appel à tous les arts, les œuvres présentées dans la seconde partie de l’exposition, originaires d’une grande partie du continent européen et créées jusqu’au tout début du 17e siècle, permettent d’apprécier cette large réception artistique des œuvres du « Beau Martin ».

Martin Schongauer est l’un des artistes germaniques les plus importants et les plus populaires de la fin du Moyen Âge. Né à Colmar vers 1445, mort à Vieux-Brisach en 1491, il est installé comme peintre mais doit sa renommée, dès son vivant, à son œuvre de graveur. Fils et frère d’orfèvres, il n’a pas lui-même exercé ce métier mais a certainement appris dans l’atelier paternel le maniement délicat du burin, qu’il porte à un haut degré de perfection.

Du mercredi 08 avril 2026 au lundi 20 juillet 2026 :

mercredi, vendredi

de 09h00 à 21h00

lundi, jeudi, samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

payant

De 0 à 32 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T12:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T21:00:00+02:00

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Musée du Louvre Rue de Rivoli 75001 Paris



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