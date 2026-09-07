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Martine Blancbaye, présente  » La méthode champenoise expliquée aux gens », Médiathèque de Chevillon, Chevillon

vendredi 16 octobre 2026 · Médiathèque de Chevillon · Chevillon

Martine Blancbaye, présente  » La méthode champenoise expliquée aux gens », Médiathèque de Chevillon, Chevillon

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Chevillon
Adresse
Rue du Château, 52170 Chevillon
Ville
52170 Chevillon
Département
Haute-Marne
Tarif
Entrée libre sur inscription

Martine Blancbaye, présente  » La méthode champenoise expliquée aux gens » Vendredi 16 octobre, 20h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Martine aime tout dans le Champagne : ses bulles fines, la joie qu’il met dans le cœur, ses vignerons aussi notamment un qu’elle a bien envie d’impressionner….
Pour le séduire, elle a concocté une conférence pétillante où vous découvrirez l’histoire de ce nectar et les secrets de sa fabrication.
Elle répondra aussi à des questions fondamentales : Comment met-on les bulles dans le flacon ? Quel verre doit-on utiliser ? Dom Pérignon a-t-il inventé le champagne ? Comment le déguster pour briller en société ? Et pourquoi a-t-on inventé les touillettes puisqu’on a pas le droit d’enlever les bulles ?

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]
Martine Blancbaye, conférencière à ses heures perdues, vous invite à une promenade dans le vignoble qui produit sa boisson préférée : le Champagne.

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