Informations pratiques

Martine Blancbaye, présente » La méthode champenoise expliquée aux gens » Vendredi 16 octobre, 20h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:00:00+02:00

Martine aime tout dans le Champagne : ses bulles fines, la joie qu’il met dans le cœur, ses vignerons aussi notamment un qu’elle a bien envie d’impressionner….

Pour le séduire, elle a concocté une conférence pétillante où vous découvrirez l’histoire de ce nectar et les secrets de sa fabrication.

Elle répondra aussi à des questions fondamentales : Comment met-on les bulles dans le flacon ? Quel verre doit-on utiliser ? Dom Pérignon a-t-il inventé le champagne ? Comment le déguster pour briller en société ? Et pourquoi a-t-on inventé les touillettes puisqu’on a pas le droit d’enlever les bulles ?

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est 03 25 04 95 70 https://www.facebook.com/mediatheque.chevillon [{« type »: « email », « value »: « media-chevillon@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325049570 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100006447252171 »}]

Martine Blancbaye, conférencière à ses heures perdues, vous invite à une promenade dans le vignoble qui produit sa boisson préférée : le Champagne.