Martine Dawson – Faultlines, Maison Européenne de la Photographie, Paris

Informations pratiques

Martine Dawson – Faultlines 2 – 13 septembre Maison Européenne de la Photographie Paris

Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : 8 €

Abonnements

Pass MEP Solo

Tarif Plein 40€ | Tarif réduit 30 €

Pass MEP Duo

Tarif Plein 60€ | Tarif réduit 50 €

Pass MEP Jeunes

Solo 20 € | Duo 40 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-02T11:00:00+02:00 – 2026-09-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T20:00:00+02:00

MEP Studio accueille, du 17 juillet au 13 septembre, Faultlines, un projet photographique de Martine Dawson consacré aux maisons de Butte, ancienne ville minière du Montana, où l’espace domestique conserve les traces persistantes d’un territoire façonné par l’extraction et l’imaginaire de la conquête de l’Ouest américain.

Maison Européenne de la Photographie 7 Rue de Fourcy, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33144787500 https://www.mep-fr.org En métro Ligne 1 Saint-Paul Ligne 7 Pont Marie Ligne 11 Hôtel de Ville En bus Rue de Jouy (Bus n° 69 – 79 – 96 – Bb – N11 – N16) Rue Vieille-du-Temple – Mairie du 4e (Bus n° 96) Saint-Paul (Bus n° 69 – 76 – 96 – Bb – N11 – N16) En voiture Parc Baudoyer | Parc Pont Marie | Parc Lobau. Un stationnement est réservé aux visiteur·euses handicapé·es moteur devant le 2 rue de Jouy

MEP Studio accueille, du 17 juillet au 13 septembre, Faultlines, un projet photographique de Martine Dawson consacré aux maisons de Butte, ancienne ville minière du Montana, où l’espace domestique et…

© Martine Dawson