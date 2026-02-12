Martiz’agri, fête paysanne

Notz l’abbé Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Notre fête paysanne mettra en lumière l’agriculture locale, ses métiers et ses producteurs. Grâce à diverses activités l’aprés midi et le marché de producteurs avec repas sur place le soir.

Pour l’année 2026, nous allons continuer notre fête paysanne. Notre ambition reste intacte mettre en lumière l’agriculture locale, ses métiers et ses

producteurs. Durant des mois, nous préparons cette journée avec une seule idée en tête valoriser nos savoirs faires locaux. Nous mettrons à l’honneur des filières et métiers moins connus de l’agriculture locale.

Il y aura

– la mini ferme

– le concours de labour

– les jeux pour enfants avec des activités amenant les enfants à découvrir le

milieu agricole

– un groupe de musique folk le soir

– évidement le marché gourmand pour se restaurer le soir. .

Notz l’abbé Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 13 33 15 86 cuma.martizay@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The aim of this year?s Fête Paysanne is to showcase modern, future-oriented agriculture. Various activities will be offered until late in the evening to show what real agriculture is, without excess or exaggeration, while involving the public

public participation.

L’événement Martiz’agri, fête paysanne Martizay a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne