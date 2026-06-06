Masculinités en dispute en Amérique latine hispanophone Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 18:00 –

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Tout public

Avec la participation de Sergio Coto-Rivel (Nantes Université), Josué Castro, artiste guatémaltèque, Wilmer Osuna et Sergio Bonilla, artistes colombiens.En partenariat avec le laboratoire CRINI, Faculté des langues et cultures étrangères (FLCE) de Nantes Université. Cet événement est proposé dans le cadre de Brillos, les cultures queer en Amérique latine hispanophone**, à découvrir du 6 juin au 12 juillet 2026 à l’Espace Cosmopolis.**

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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