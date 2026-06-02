Masculinités plurielles : exposition avec le Fonds d’Art Contemporain – Paris collections Bibliothèque Saint-Eloi PARIS

Pour ce nouveau partenariat, le Fonds d’art contemporain – Paris Collections et la bibliothèque Saint-Eloi ont décidé de travailler autour des représentations des masculinités et des identités de genre dans l’art contemporain. Les 5 œuvres sélectionnées ont été choisies avec la complicité de Nikesco, illustrateur et auteur de bandes dessinées et qui propose actuellement une carte blanche à la bibliothèque. Dans ses romans graphiques édités aux Editions Lapin et Exemplaire, Nikesco raconte son quotidien de jeune homme sourd et queer. Parmi une pré-sélection faite par l’équipe du Fonds d’art contemporain, le choix de Nikesco s’est arrêté sur des œuvres qui représentent des hommes ou des personnes non-binaires et questionnent les normes de genre.

L’ensemble des œuvres jouent des stéréotypes associés aux masculins : dans ces représentations, les hommes sont tout à tour moqués, sensuels, vulnérables.

Dans le cadre de la carte blanche à Nikesco, la bibliothèque Saint-Éloi et le Fonds d’Art Contemporain – Paris collections vous proposent une exposition sur le thème des Masculinités plurielles.

Du mardi 02 juin 2026 au samedi 05 septembre 2026 :

gratuit

Jeunes (11-18) – Adultes

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 PARIS



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