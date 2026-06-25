Masood Boomgaard débarque à Paris avec son spectacle « Self-Help Singh » L’ARCHIPEL Paris
Masood Boomgaard débarque à Paris avec son spectacle « Self-Help Singh » L’ARCHIPEL Paris samedi 19 septembre 2026.
Connu pour son personnage culte de Self-Help Singh, faux gourou de développement personnel aux conseils volontairement absurdes et décalés, le comédien a su conquérir un public international grâce à ses vidéos virales et à son sens de l’observation particulièrement affûté. Derrière ses apparitions humoristiques se cache un artiste complet : acteur, créateur de contenus, réalisateur et humoriste de scène.
Sur scène, son humour navigue avec habileté entre satire sociale, anecdotes personnelles et regard amusé sur les contradictions de notre époque. Son écriture fine et son charisme naturel permettent de créer une proximité immédiate avec le public.
Masood Boomgaard présentera pour une date unique en France son spectacle en anglais à L’Archipel le 19 septembre 2026
Masood Boomgaard sera de passage à Paris pour un rendez-vous exceptionnel placé sous le signe de l’humour et de la satire. L’artiste sud-africain investira la scène de L’Archipel le samedi 19 septembre 2026 à 20h afin de présenter son nouveau spectacle, « Self-Help Singh », lors d’une représentation unique en France. Une soirée qui promet autant de rires que de réflexions, entièrement en anglais et sans surtitrage.
Le samedi 19 septembre 2026
de 20h00 à 23h00
payant
À partir de 37,80 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T23:00:00+02:00
L’ARCHIPEL 17 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris
https://www.gdp.fr/fr/catalogue/masood-boomgaard-paris-2026-09-19
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