Masques de super-héros en mousse EVA, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Masques de super-héros en mousse EVA Vendredi 8 mai, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T16:30:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T16:30:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Atelier proposé par l’association Cosplayers de France

Découvrez les bases du travail de la mousse EVA, le matériau incontournable de la fabrication de costumes, en créant votre propre masque de super-héros. Un atelier accessible à tous pour s’initier à la sculpture et la mise en forme de ce matériau léger et polyvalent.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Découvrez les bases du travail de la mousse EVA, le matériau incontournable de la fabrication de costumes, en créant votre propre masque de super-héros. Cosplay mousse EVA